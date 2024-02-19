İzmir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 İzmir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 30 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'de Tunç Soyer Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 İZMİR'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Mustafa Tunç Soyer
1.549.693
%58,10
AKP
Nihat Zeybekci
1.032.020
%38,69
SAADET
Şerafettin Kılıç
30.179
%1,13
DSP
Selçuk Karakülçe
20.528
%0,77
DP
Tarcan Ülük
11.369
%0,43
VATAN
Rifat Mutlu
8.535
%0,32
TKP
Senem Doruk İnam
8.061
%0,30
BTP
3.958
%0,15
BĞMSZ
İbrahim Demir
951
%0,04
BĞMSZ
Deniz Tütmez
862
%0,03
BĞMSZ
Yalçın Yanık
646
%0,02
BĞMSZ
Ali İhsan Erdenilgen
412
%0,02
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