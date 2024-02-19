İzmir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 İzmir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:54
İzmir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 İzmir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 30 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'de Tunç Soyer Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 İZMİR'DE  AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

CHP

Göz Atın
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Mustafa Tunç Soyer

1.549.693

%58,10

AKP

Nihat Zeybekci

1.032.020

%38,69

SAADET

Şerafettin Kılıç

30.179

%1,13

DSP

Selçuk Karakülçe

20.528

%0,77

DP

Tarcan Ülük

11.369

%0,43

VATAN

Rifat Mutlu

8.535

%0,32

TKP

Senem Doruk İnam

8.061

%0,30

BTP

3.958

%0,15

BĞMSZ

İbrahim Demir

951

%0,04

BĞMSZ

Deniz Tütmez

862

%0,03

BĞMSZ

Yalçın Yanık

646

%0,02

BĞMSZ

Ali İhsan Erdenilgen

412

%0,02


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