Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere duyurdu: Sırrı Süreyya Önder'in adı memleketinde yaşatılacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adın kent merkezinde yapılacak yeni bir parka verilecek. Karar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından duyuruldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere duyurdu: Sırrı Süreyya Önder'in adı memleketinde yaşatılacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:08

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adının kent merkezinde yapılacak yeni bir parka verileceğini duyurdu.

Tutdere, kararı görevdeki ilk yılında yapılan çalışmaları anlattığı Abdülhamit Han Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda duyurdu.   

Tutdere, şunları söyledi: 

"Adıyaman’ımızın kıymetli evladı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili, Sayın Sırrı SüreyyaÖnder’in adını şehrimizde yaşatacağız.

Merkez Yenimahalle’de 7 bin 500 metrekarelik alanda projelendirdiğimiz Sırrı Süreyya Önder Parkı için çalışmalarımızı tamamladık. Hayırsever bir hemşehrimizin desteğiyle inşa edeceğimiz bu parkla; Türkiye’nin son günlerdeki barış güvercini, mücadelenin ve vefanın simgesi olan Sayın Önder’in adını Adıyaman’ımızda yaşatacağız.

Sayın Önder’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak birlikte açılışını gerçekleştirmeyi diliyoruz."


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Abdurrahman Tutdere #Adıyaman Belediyesi

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