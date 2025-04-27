Alişan’dan Çağla Şıkel’e kahvaltı göndermesi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:07

Güncelleme: 27.04.2025 - 13:07

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında zaman zaman yediği yemekleri ve yaptığı egzersizleri takipçileriyle paylaşıyor. Ancak geçtiğimiz ay paylaştığı kahvaltı tabağı özellikle dikkat çekti. Şıkel’in kahvaltısı, kuruyemişler ve ilaçlardan oluşuyordu. Paylaşımına "kahvaltı" notunu ekleyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SANKİ KURBAĞA BACAĞI YEMİŞİM GİBİ MUAMELE YAPILDI"

Çağla Şıkel, kahvaltı tabağıyla ilgili gelen yorumlar sonrası, sosyal medyada yaşananları değerlendirdi. "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı" diyerek duruma açıklık getiren Şıkel, şunları söyledi:



"Akşam çok geç yemek zorunda kalmıştım. Bazen her sabah kalktığında aç uyanmazsın ve canın kahvaltı etmek istemeyebilir. Öyle günlerde öğün atlayarak kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitamin alıyorum, yaşım gereği de. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Ama tabii altını doldurmadım. Denge meselesi olduğunu düşünüyorum."

ALİŞAN’DAN ÇAĞLA ŞIKEL’E KAHVALTI SÜRPRİZİ

Kahvaltı paylaşımından haftalar sonra, ünlü şarkıcı Alişan’dan Çağla Şıkel’e ilginç bir karşılık geldi.

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şıkel’e kahvaltı göndereceğini duyurdu. Sabah saatlerinde kavurmacıya giden Alişan, "Guducuğum, geçen gün bir sabah kahvaltısı paylaşmıştın. Çok kıskandım seni, ben de sana bir sabah kahvaltımı göndermek istiyorum. Sakarya, Adapazarı'ndayım. Saat 9 şu anda, sabah kahvaltımı kavurmayla yapıyorum. Ne dersin sağlıklı mı?" diyerek şarkıcısına kahvaltı teklifinde bulundu.