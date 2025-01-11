Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremde yıkılan Akgül Apartmanı'na ilişkin dava 23 ay sonra görülebildi

Yayınlanma: 11.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 04:00

Adıyaman’da depremde yıkılan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği Akgül Apartmanı’nın davasında ilk duruşma 23 ay sonra yapılabildi. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Y.B. katılırken M.A. katılmadı. Binanın arsasını S.A.B’den aldıklarını ve sonrasında kendileri için zemin artı iki kat biçiminde ev yaptıklarını belirten sanık Y.B., “Bina belediye ve proje mühendisinin kontrolünde yapıldı. İflas etmem üzerine borçlarımı ödemek amacıyla bu binayı sattım. Bu binayı yaklaşık 39 yıl önce satmıştım. Binayı sattığımda zemin artı iki katlıydı. Üzerine 3-4 kat ilave edilmiş, ilave katları yapan kişi bir Almancıymış” dedi.

‘HİÇBİR MÜHENDİS YAPMAZ’

Mahkeme ara kararda “Dosyanın gelmiş olduğu aşama, mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti” gerekçe gösterilerek sanıkların tutuklanması yönündeki talep reddedildi. İkinci duruşma 19 Mart 2025’te görülecek.

Binada eşini ve iki çocuğunu yitiren Selman Demirci Cumhuriyet’e konuştu. Kendisinin inşaat teknikeri olması nedeniyle konuya hâkim olduğunu belirten Demirci, “Binaya ilave kat yapılmış. Bunun için projeyi imzalatıp bize sundukları kişi vefat etmiştir. Mühendis Ali Büyükşahin müteahhit olarak gösterilmeye çalışılmıştır. İlk yapılan bina kirişli döşeme olan dükkân artı iki kattan oluşuyor, ilave iki kat artı teras kat olarak yapılmıştır. Hiçbir mühendis böyle bir uygulama yapmaz. Bu şekilde mülk sahibi tarafından daha fazla rant için yapılmış ve kaçak olarak inşa edilmiş sonradan ruhsatı alınmış gibi düşünüyorum” dedi.

Binayı yapan bina sahibi sorumluluğu proje müellifine atmaya çalıştığını söyleyen Demirci, “O da vefat ettiği için dava sürecinin uzamasından endişe ediyoruz. Herkes biliyor ki inşaat yapıldıktan sonra belediyeye ruhsat için başvurular yapılıyor. Adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.