Adıyaman'da cemevine saldırı: 'Biber gazıyla canlarımıza saldırıda bulunulmuştur'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:30

Adıyaman merkezde bulunan Rıza Tanrıverdi Cemevi'ne dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından biber gazlı saldırıda bulunuldu.

Saldırganların cemevinde dün akşam yapılan cem sırasında yurttaşlara biber gazı sıktığı öğrenildi. Saldırganlar daha sonra izlerini kaybettirdi.

Olaya ilişkin Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi Yeni Mahalle Rıza Tanrıverdi Cemevi’mizde, 27 Şubat 2025 Perşembe gecesi devam eden Cem Erkânı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından biber gazı kullanılarak ibadet eden canlarımıza saldırıda bulunulmuştur.

Cemevimize ve derneğimize yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırı, emniyet birimlerine bildirilmiş olup, olayla ilgili tüm kamera kayıtları incelenmek üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Barış ve huzurun kenti olarak bilinen Adıyaman’da, inanç merkezimiz olan cemevimizin böylesine bir saldırıya maruz kalması kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca, bu saldırının Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptığı gün yaşanması, olayın zamanlaması açısından da dikkat çekicidir.

Bu saldırının faillerinin bir an önce tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını talep ediyoruz. Tüm halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyor, olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."

Açıklamada, olaya ilişkin daha ayrıntılı bilginin bugün cemevinde bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.