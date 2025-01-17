Camiyi kundaklayan şahıs, cemevini yakmaya giderken yakalandı
Tunceli’nin Pertek ilçesinde camiyi kundaklayarak yangına sebep olan ve daha sonra da cemevini yakmaya gittiği öne sürülen şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay, Tunceli’nin Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Eşini kaybettiği ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 47 yaşındaki H.G. isimli şahıs, Kaledibi Camisi’ni yakmaya çalıştı.
Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre mahalledeki cemevini de yakmaya giden şahıs, ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Çıkan yangın, Pertek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken camide maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin devam ettiği kaydedildi.
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