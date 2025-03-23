Adıyaman’da dayanışma sandıklarına yoğun ilgi: Sandık sayısı artırıldı
Adıyaman’da, yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçiminde katılım yoğunluğundan dolayı dayanışma sandığı sayısı 8’e çıkarıldı.
CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında, her ilde olduğu gibi Adıyaman’da da oy kullanma işlemi sabah 08.00’dan itibaren başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde parti üyeleri için kurulan sandıkların yanı sıra, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuruldu. Adıyaman’da Can Düğün Salonu’nda yapılan oylamada, katılımın yoğun olmasından dolayı sandık sayısı artırıldı.
Üye olmayanlar için kurulan 4 dayanışma sandığı, salon önünde oluşan yoğun kalabalık dolayısıyla 8’e çıkarıldı. 15 üye sandığıyla birlikte sandık sayısı 26’ya yükseldi.
Oy kullanma işleminin süreceği 17.00’a kadar katılımın artarak devam etmesini bekliyor.
Etiketler: #ön seçim #sandık #dayanışma sandığı
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