CHP'liler ön seçim için oy kullanmaya başladı

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde oy kullanma işlemi başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel oy kullanmak için Saraçhane binasına geçerken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Beylikdüzü’nde oy verme işlemini gerçekleştirdi.

CHP'liler ön seçim için oy kullanmaya başladı
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DHA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:38

CHP’nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Tüm il ve ilçelerde hazırlanan 5 bin 960 sandıkta CHP üyeleri adaylarını belirlemek için oy verirken üye olmayanlarda "Dayanışma Sandığı'nda" oy kullanabilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Özgür Özel ön seçimde oyunu kullanmak için Saraçhane'ye giderken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise Beylikdüzü'ndeki adresine giderek oyunu kullandı.


Etiketler: #CHP #oy verme #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu

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