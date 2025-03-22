Adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Yarını işaret etti!

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Yarını işaret etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 19:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 3 gündür gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çarşambadan bu yana gözaltında tutulan 90 kişi ve İmamoğlu, eksi yedinci kattan Adliye'ye alındı.

Söz konusu isimlerin savcılık ifadesi saat 21.00'de başlayacak. 

İMAMOĞLU'NDAN YENİ MESAJ

Son olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj geldi.

Önseçimin yapılacağı yarını işaret eden İmamoğlu, "Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Milletimize çağrımdır;

Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek. 

Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar.

Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #önseçim

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