Son Dakika... Ekrem İmamoğlu dahil gözaltına alınan 90 kişi adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:49

Güncelleme: 22.03.2025 - 19:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan; aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe'nin de içinde bulunduğu kişiler gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun ayrı araçla adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

SEVKLERİN BİR KISMI İFTARDAN SONRA

Öte yandan içlerinde Resul Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan'ın da bulunduğu ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kent Uzlaşısı üzerinden sorgulanan kişilerin ise iftardan sonra sevk edileceği belirtildi.