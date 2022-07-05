Adnan Oktar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme: Firari kardeşler yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak dört yıldır aranan iki kardeş ile şüphelileri sakladığı belirtilen bir kişi İstanbul'da yakalandı.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 17:48
Adnan Oktar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme: Firari kardeşler yakalandı
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2018’den beri aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin Başakşehir'de bir hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, grubun lideri Oktar’ın silahlı yakın ekibinde ve "turnike" olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları iddia edilen, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunan iki zanlı ile bu kişileri sakladığı belirtilen Paşa D'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


adnan oktar Hücre Terör örgütü
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