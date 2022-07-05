Adnan Oktar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme: Firari kardeşler yakalandı

05 Temmuz 2022 Salı, 17:48

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2018’den beri aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin Başakşehir'de bir hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, grubun lideri Oktar’ın silahlı yakın ekibinde ve "turnike" olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları iddia edilen, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunan iki zanlı ile bu kişileri sakladığı belirtilen Paşa D'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.