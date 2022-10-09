Adnan Oktar suç örgütünün 'İsrail İmamı' tutuklandı

Adnan Oktar grubunun "İsrail İmamı" olduğu belirtilen A.S.E. isimli şüpheli, Çanakkale'de yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

AA
09 Ekim 2022 Pazar, 09:54
Adnan Oktar suç örgütünün 'İsrail İmamı' tutuklandı
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Çanakkale'de, Adnan Oktar suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı öne sürülen şüpheli A.S.E., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Engin, Adnan Oktar grubuna yönelik 4 yıldır devam eden soruşturma kapsamında firari şüpheli olarak aranıyordu.


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