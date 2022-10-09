Adnan Oktar suç örgütünün 'İsrail İmamı' tutuklandı
Adnan Oktar grubunun "İsrail İmamı" olduğu belirtilen A.S.E. isimli şüpheli, Çanakkale'de yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Çanakkale'de, Adnan Oktar suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.
Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı öne sürülen şüpheli A.S.E., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Engin, Adnan Oktar grubuna yönelik 4 yıldır devam eden soruşturma kapsamında firari şüpheli olarak aranıyordu.
Video Haberler
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'
- 'Kayıt altına aldığım 5 ölüm vardı!'
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'