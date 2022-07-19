Adnan Oktarcılardan Erdoğan, Soylu, Bahçeli ve Gökçek dahil 26 kişiye suç duyurusu
Tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın cemaatine bağlı isimler, verdikleri suç duyurusuyla yeni bir hamle yaptı. Aralarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Ahmet Davutoğlu, ve Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu 26 siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan yargılanıp 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Adnan Oktar’ın cemaatine mensup kişiler, birçok siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Adnan Oktar adına röportajları yazan cemaatin müritlerinden Meltem Daban’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu 26 siyasetçi yer aldı.
“FETÖ’YE YARDIM” SUÇLAMASI
Yapılan suç duyurusunda, ismi geçen 26 kişinin 2011-2014 yılları arasındaki açıklamalarına yer verilerek “FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.
Suç duyurusunda, Adnan Oktar’ın FETÖ lideri Fethullah Gülen’i övdüğü açıklamaları gerekçe gösterilerek ceza verilmesi hatırlatıldı ve 26 siyasetçinin de aynı sebeple cezalandırılması gerektiği savunuldu.
Suç duyurusunun devamında, “FETÖ lehindeki konuşmalarına yer verdiğim siyasiler hakkında soruşturma başlatılması hukuken bir gerekliliktir” denildi.
Adnan Oktarcıların “FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla, eski açıklamalarını aktarmalarını aktardığı ve haklarında suç duyurusunda bulundukları isimler şöyle:
1- Emrullah İşler
2- Süleyman Soylu
3- Numan Kurtulmuş
4- Bülent Arınç
5- Hüseyin Çelik
6- Mehmet Ali Şahin
7- Ekmeleddin İhsanoğlu
8- Bekir Bozdağ
9- Binali Yıldırım
10- Cemil Çiçek
11- Recep Tayyip Erdoğan
12- Erdoğan Bayraktar
13- Ömer Dinçer
14- Ahmet Davutoğlu
15- Suat Kılıç
16- Fatma Şahin
17- Mehdi Eker
18- Ertuğrul Günay
19- Abdullah Gül
20- Melih Gökçek
21- Devlet Bahçeli
22- Egemen Bağış
23- Mehmet Şimşek
24- Recep Akdağ
25- Hayati Yazıcı
26- Mehmet Müezzinoğlu
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