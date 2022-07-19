Adnan Oktarcılardan Erdoğan, Soylu, Bahçeli ve Gökçek dahil 26 kişiye suç duyurusu

19 Temmuz 2022 Salı, 16:14

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan yargılanıp 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Adnan Oktar’ın cemaatine mensup kişiler, birçok siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Adnan Oktar adına röportajları yazan cemaatin müritlerinden Meltem Daban’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu 26 siyasetçi yer aldı.

“FETÖ’YE YARDIM” SUÇLAMASI

Yapılan suç duyurusunda, ismi geçen 26 kişinin 2011-2014 yılları arasındaki açıklamalarına yer verilerek “FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

Suç duyurusunda, Adnan Oktar’ın FETÖ lideri Fethullah Gülen’i övdüğü açıklamaları gerekçe gösterilerek ceza verilmesi hatırlatıldı ve 26 siyasetçinin de aynı sebeple cezalandırılması gerektiği savunuldu.

Suç duyurusunun devamında, “FETÖ lehindeki konuşmalarına yer verdiğim siyasiler hakkında soruşturma başlatılması hukuken bir gerekliliktir” denildi.

Adnan Oktarcıların “FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla, eski açıklamalarını aktarmalarını aktardığı ve haklarında suç duyurusunda bulundukları isimler şöyle:

1- Emrullah İşler

2- Süleyman Soylu

3- Numan Kurtulmuş

4- Bülent Arınç

5- Hüseyin Çelik

6- Mehmet Ali Şahin

7- Ekmeleddin İhsanoğlu

8- Bekir Bozdağ

9- Binali Yıldırım

10- Cemil Çiçek

11- Recep Tayyip Erdoğan

12- Erdoğan Bayraktar

13- Ömer Dinçer

14- Ahmet Davutoğlu

15- Suat Kılıç

16- Fatma Şahin

17- Mehdi Eker

18- Ertuğrul Günay

19- Abdullah Gül

20- Melih Gökçek

21- Devlet Bahçeli

22- Egemen Bağış

23- Mehmet Şimşek

24- Recep Akdağ

25- Hayati Yazıcı

26- Mehmet Müezzinoğlu