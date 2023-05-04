'Adrese teslim' ilana engel

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

YÖK, “adrese teslim kadro” iddialarının artması üzerine Mart 2021’de, yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü eklese de tartışmalar bitmedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kasım 2021’de, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı için doçent ilanına çıktı. İlanda, “Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak, yüksek lisansını Türkçe eğitimi bilim alanında yapmak, doktorasını Türkçe eğitimi bilim alanında yapmak, doçentliğini Türkçe eğitimi bilim alanında almak, süreli çocuk yayınları üzerine çalışmaları olmak” şeklinde 5 şart sıralandı. Bu şartlar, “adrese teslim kadro” tartışmasına neden oldu. Konu, yargıya taşındı. Kayseri 2. İdare Mahkemesi, 12 Nisan’da konuyu karara bağladı ve söz konusu işlemi iptal etti.

‘OBJEKTİF DEĞİL’

İlana ilişkin alınan bilirkişi raporunda, belirlenen 5 koşulun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi ve bu nedenle “‘süreli çocuk yayınları üzerine çalışmaları olmak’ şartının belirtli bir kişiye işaret eder nitelik kazandığı” vurgulandı. Raporda, “koşulun ‘çocuk edebiyatı’ alanın çok özel bir alt konusunu işaret ettiği, bu yönüyle objektif ve denetlenebilir olmadığı, anabilim dalında ‘çocuk edebiyatı’ konusunda çalışmaları olan ve ders verebilecek öğretim üyelerinin olduğunun tespit edildiği, sonuç olarak ilanda belirtilen koşulların kişileri tanımlar nitelikte olduğu, objektif ve denetlenebilir olmadığı” sonucuna varıldı.

Üniversitenin rapora itirazı ise reddedildi. Raporu hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlikte gören mahkeme, ilanın hukuka aykırı olduğuna hükmetti.