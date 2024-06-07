AFAD’da sendikacıya sürgün

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:16

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:16

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü’nde çalışan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Yapı-Yol Sendikası üyesi 2 sendika temsilcisi, AFAD’ın çeşitli uygulamalarını eleştirdikleri ve çalışma koşullarındaki olumsuzlukları dile getirdiği için Şırnak’a sürgün edildi.

Sendika, bugün AFAD’ın İstanbul şubesi önünde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Söz konusu kararın hukuka aykırı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bir yıl önce deprem bölgesine ulaştırılması için AFAD’a teslim dilen yardım kolilerinin ivedilikle deprem bölgesine gönderilmesi gerekirken gönderilmeyerek İstanbul AFAD İl Müdürlüğü’nün Yeşilköy’de bulunan yerleşkesinde tutulduğuna ilişkin haber 16 Şubat tarihinde ulusal basında yer aldı. İlgili haberde yardım kolilerin istiflendiğine ilişkin video ve görsellerde mevcuttu. Normal şartlarda böyle bir haberin basına yansımasından sonra yapılması gereken nedir? AFAD Başkanlığı‘nın ve İstanbul İl Müdürlüğü’nün somut kanıtlarla basında yer bulan bu haber sonrasında iddiaları araştırması ve kamuoyunu da bilgilendirerek süreci takip etmesidir. Ancak ne yazıktır ki süreç bu şekilde işlememiştir” denildi.

"KOLİLERİ GÖNDERMEYENLERİ SORUŞTURUN"

AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü’nün yardım kolileriyle ilgili iddiaları araştırmak yerine sendikacıları sürgün ettiğine vurgu yapılan açıklamada, “AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü yardım kolileri skandalının basına yansımasının sorumlusu olduğunu düşündükleri sendika yöneticilerimize sudan sebeplerle soruşturmalar açılarak ve üyelerimize baskılar yapılarak arkadaşlarımızı yıldırmaya çalışmıştır. Yöneticilerimiz buna boyun eğmemiş, haklarında yürütülen hukuksuz soruşturmaya itiraz etmiştir. Tüm bunları sözlü ve yazılı dile getiren MYK örgütlenme sekreterimiz Erbil Karakoç ve iş yeri temsilcimiz Hamdi Akgün İstanbul’dan Şırnak iline sürülmeleri istenmektedir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, yardım kolilerini deprem bölgesine göndermeyen yetkililerin soruşturulması gerektiği ifade edildi.