AFAD'ı ziyaret eden Ali Babacan, Fuat Oktay ile görüştü

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:55

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 20:55

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AFAD Başkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’den deprem bölgesiyle ilgili bilgi aldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Babacan, yarın (8 Şubat) deprem bölgesine gideceğini söyledi.

‘YERELDEKİ SORUNLARI KENDİLERİNE İLETTIK’



Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Hem arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri dinlemiş olduk kendilerinden hem de bizim teşkilatımızdan gelen sıkıntıları, bilgileri, yereldeki sorunları kendilerine ilettik. Gerçekten büyük bir zorluk içerisinde şu anda ülkemiz.

On ili kapsayan geniş bir alan olumsuz etkilenmiş durumda. Devletin mutlaka yerel yönetimlerle ve sivil inisiyatiflerle beraber çalışması gerekiyor. Kamu ile özelin iş birliği ve iyi bir koordinasyon içinde çalışması gereken bir dönemdeyiz.

Biz de DEVA Partisi olarak tüm teşkilatımızla beraber yaptığımız çalışmaların merkezi hükûmet birimleriyle ve yerel yönetimlerle beraber nasıl entegre edilebileceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Umarım ki faydalı olmuştur.”

BABACAN YARIN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Ayrıca afet bölgesine yarın gideceğini açıklayan Babacan, “Yarından itibaren bizzat deprem bölgesinde gelişmeleri yerinde, arkadaşlarımızla beraber izlemeye başlayacağız. Genel merkezimizden yedi ayrı ekip tüm illere, on bir ile gitmeye başladı. Onları o illere yönlendirdik. Ben de Adana, Osmaniye, Hatay bölgesinden başlamak üzere, zaman içerisinde değişkenlik gösterebilecek bir program dahilinde yarından itibaren deprem bölgesinde olacağım” diye konuştu.