AFAD’ın giyim yardımı Bayındır Memur-Sen’e verild, emekçiler tepki gösterdi
İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın kendi çalışanlarına vermesi gereken giyim desteği kartları, Bayındır Memur-Sen’e gitti. Sendika, kamu kaynaklarıyla propagandasını yaptı. Duruma tepki gösteren Yapı-Yol Sendikası ise “Bu eşitliğe aykırı” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) çalışanlarına dağıtması gereken giyim kartları, iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’e bağlı Bayındır Memur-Sen’in propaganda aracına dönüştürüldü.
Edirne’deki AFAD personeline verilecek giyim kartlarının Memur Bayındır Memur-Sen yöneticileri tarafından dağıtıldı. KESK’e bağlı Yapı Yol-Sen duruma tepki gösterdi. Sendikanın örgütlenme sekreteri Erbil Karakoç, “Giyim kartı kurum tarafından verilir. Bu durum toplu iş sözleşmesinde yer alıyor. Ancak Memur-Sen başkan yardımcısı bunu kendi eliyle, sendika üzerinden dağıtıyor. Kamusal hizmetler kamu eliyle yapılmalı. Bu bağlamda diyoruz ki, bir sendika temsilcisi bu yardımı dağıtamaz. Çalışma barışını ve eşitlik ilkesini bozmamak için giyim kartları kurum idaresi tarafından dağıtılmalıdır. Bu uygulama doğru değildir” dedi.
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