AFAD'ın skandal raporuna Cumhuriyet ulaşmıştı: 'Yuh yuh yuh, yazıklar olsun!'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:30

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 14:41

Düzce'de 23 Kasım 2022'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 96 kişi yaralanmıştı. Söz konusu depreme ilişkin AFAD'ın hazırladığı ve ihmaller silsilesiyle karşılaşılan rapora Cumhuriyet ulaşmış; kuruma dair birçok problem gözler önüne serilmişti.

Raporda personelin iki gün sonra Düzce'ye ulaştığı, toplanma alanının yanlış seçildiği ortaya çıkmıştı.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, rapordaki eksikliklere dikkat çekti. Devletin depreme hazır olmadığını savunan Avşar raporu okurken isyan ettiğini söyledi.

Avşar şu ifadeleri kullandı:

'İKTİDARIN LAF SALATASI...'

“İstanbul depremi tatbikatı ile ‘İstanbul depremine dahi hazırız’ diyorlardı. Afetlere hazırlanmak, yandaş medya kameralarının önüne geçip şov yapmak değildir. Keşke bu kadar kolay olsaydı. İktidarın boş laf salatası İstanbul depremine hazırlanmamıza keşke yetseydi.”

'MUMLARI YATSIYA BİLE KALMADI'

“AFAD’ın Düzce Depremi Raporu’nda gördük. Mumları yatsıya bile kalmadı. Kendi mumlarını kendileri üfleyip söndürdüler. AFAD daha herhangi bir can kaybının, herhangi bir enkazın yaşanmadığı bir deprem sonrasını idare edemiyor. Hayal görmeyelim. Devlet, depreme hazır değil. Rezalet diz boyu.”

'YEMEK DAĞITMAYI BİLE BECEREMEMİŞLER'

“Düzce Depremi Raporu’na bakıyoruz, dehşet verici. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uygulanmamış. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon sağlanamamış. Afet yönetim merkezinin yeri yanlış seçilmiş. Yemek dağıtmayı bile becerememişler. Çadır dağıtımı yapılamamış. Bazı personeller plansızlık nedeniyle ancak iki gün sonra bölgeye ulaşabilmiş. Afet müdahale grupları hazırlıksız yakalanmış. Yeterli bilgi sahibi olmayan öğretmen ve imamlardan zarar tespit ekipleri oluşturmuşlar ve onlar da yanlış tespitlerde bulunmuşlar.”

'ON BİN KERE YAZIKLAR OLSUN!'

“Raporu okurken isyan etmemek elde değil. En çok da vatandaşlarımızı aşağılayan, haddini bilmez ifadeler ağrıma gitti. Neymiş, millet sırf yardım almak için çadırlarda kalmak istemiş… Yuh, yuh, yuh. Aklınıza mukayyet olamadığınızı biliyorduk da insan bunu yazmaya utanır. Daha yemek dağıtmayı bilmiyorlar, bir de vatandaşı fırsatçılıkla suçluyorlar. Kim sıcak yuvası yerine üç kuruşluk yardım için bir bez çadırın altına girmek istesin? Bin kere, on bin kere yazıklar olsun.”

'AFETLERİN YERİNDEN YÖNETİMİ ANLAYIŞINI ESAS ALACAĞIZ'

“Devletin işi afet olunca acıyı paylaşmak değildir. Afetten önce tedbir almaktır. Vatandaşını korumak ve acıyı önlemektir. Önleyici afet politikaları geliştirilmedikçe bu tablo değişmeyecektir. Onun için her fırsatta önleyici politikaları vurguluyoruz. Ne demek bu? Afetlerin yerinden yönetimi anlayışını esas alacağız. Böyle bir afet risk yönetim anlayışını hâkim kılacağız. Bütçede deprem başta olmak üzere afet risk azaltmaya öncelik vereceğiz. Afet risklerinin azaltılması için yeterli kaynak ayıracağız.”

'AFAD'I YENİDEN TANIMLAYACAĞIZ'

“Böyle olmaz. AFAD’ın rolünü yeniden tanımlayacağız. Afet mücadelesindeki diğer paydaşları güçlendireceğiz. Atama ve görevlendirmelerde liyakate bakacağız. İşin ucunda can var, can. Afetlerde uzman olmayan kişilerin görev almalarının önüne geçeceğiz. Müdahale sistemini yeniden düzenleyeceğiz.”

'İSTANBUL'A İHANET; İNSANA, TARİHE VE MEDENİYETE İHANETTİR'

“Yapacağımız çok iş var. Afet Eylem Planımızda açıkladık. İstanbul konusuna özel olarak değindik. İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul, bir şehirden daha fazlasıdır. İstanbul’a ihanet; insana, tarihe, medeniyete ihanettir. İstanbul başta olmak üzere kentlerimizi depremlere karşı daha güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirmek bizim boynumuzun borcu. Deprem gerçeğine aykırı kentleşmeye izin vermeyeceğimizi şimdiden söylüyoruz.”