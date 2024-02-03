Afiş krizinin ardından ilk kez bir aradalar! İmamoğlu, Akşener'in ablasının cenazesine katıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, afiş krizinin ardından ilk kez Akşener'in ablasının cenazesinde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti. Ablasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Akşener, cenaze töreninin İzmit'te olacağını aktardı. Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön safta yer aldı.
Akşener ve İmamoğlu, İYİ Parti afişlerin asılmasının CHP'li belediyelerin engellediği iddiasının ardından ilk kez karşı karşıya geldi.
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