Meral Akşener'in ablası yaşamını yitirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Akşener'in ablasının ölümünü İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu duyurdu.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özen'in cenazesine ilişkin de bilgi verdi.
Zorlu'nun paylaşımına göre Mualla Özen’in cenazesi bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Gündoğdu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 3, 2024
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