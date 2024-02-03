Meral Akşener'in ablası yaşamını yitirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 09:33
Meral Akşener'in ablası yaşamını yitirdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akşener'in ablasının ölümünü İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu duyurdu.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özen'in cenazesine ilişkin de bilgi verdi.

Zorlu'nun paylaşımına göre Mualla Özen’in cenazesi bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Gündoğdu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

 


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