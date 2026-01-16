Afşin'de Atatürk'e büyük saygısızlık: Çocuk yaştaki 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi'nde bir binada bulunan Atatürk rölyefine, kimliği belirsiz kişilerce hayasızca hareketlerle saldırıda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik alçakça hareketin görüntüleri sosyal medyada infial uyandırdı. Büyük tepkiye yol açan olay üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medyada tespit edilen paylaşımların ardından İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığını duyurdu.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, söz konusu saygısız içerikleri paylaştığı belirlenen ve çocuk yaşta oldukları belirtilen üç kişi operasyonla yakalandı.

Şüpheliler hakkında, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet etmek suçundan yasal işlem başlatıldı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER

Valiliğin açıklamasında, yakalanan şüphelilerin 16 Ocak 2026 tarihinde muhafaza altına alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere hazırlıkların tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.