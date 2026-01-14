Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı... CHP’li Karaca: 'Ensar ve Atatürk kararı bir tesadüf değil'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.01.2026 14:38:00
Haber Merkezi
Cumhuriyet’te dün yayımlanan iki özel haberine ilişkin açıklama yapan CHP Denizli Milletvekili Karaca, okullardaki dini etkinlikleri ve gelişim raporlarından Atatürk’ün çıkarılmasını "rejim mühendisliği" olarak tanımladı. Karaca, Milli Eğitim Bakanı’na seslenerek skandalların hesabını sordu.

Cumhuriyet’te dün yayımlanan “Atatürk’lü karne 3 ve 4. sınıfa, 1 ve 2. sınıfa 'gelişim raporu': Yeni uygulama tartışma yarattı!” ve “Okullarda 'İslamcı militan' mı yetiştiriliyor? Çocuk taciziyle anılan vakıftan devlet okulunda 'etkinlik'” haberlerini değerlendiren CHP’li Gülizar Biçer Karaca, İstanbul’da bir devlet okulunda Ensar Vakfı ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen etkinliğe tepki gösterdi.

Karaca, söz konusu etkinlikte çocukların müfredata ve kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı biçimde sarık ve cüppe giydirilerek tekbir getirdiğini anımsatarak, bunun pedagojik açıdan kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ensar Vakfı’nın geçmişte Karaman’da yaşanan çocuk istismarı skandalıyla anıldığını hatırlatan Karaca, “Ensar Vakfı’nı, kendisine emanet edilen 45 çocuğun istismar edildiği vakıf olarak biliyoruz. O zaman buradan Milli Eğitim Bakanı’na soruyorum: Bu vakfın küçücük çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda ne işi var?” diye konuştu.

“ATATÜRK’Ü BELGEDEN ÇIKARMAK MASUM DEĞİL”

Karaca, Cumhuriyet’in dün yayımladığı bir diğer haberde yer alan ilkokullardaki yeni değerlendirme uygulamasına da dikkat çekti. İlkokul 1. ve 2. sınıflarda dağıtılacak “öğrenci gelişim raporu”nda Atatürk görseli, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’ye yer verilmemesine tepki gösteren Karaca, bunun pedagojik değil ideolojik bir tercih olduğunu belirtti.

“Neden korkuyorsunuz?” diye soran Karaca, “Bu çocuklar Atatürk’ün resmini, İstiklal Marşı’nı ve Gençliğe Hitabe’yi gördüğünde, yaratmak istediğiniz rejimin karşısında Atatürk sevdasıyla büyürler diye mi korkuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET DEĞERLERİNE BAĞLILIK ARTIYOR”

İktidarın bu uygulamalarla genç kuşakları Cumhuriyet değerlerinden koparmaya çalıştığını savunan Karaca, “Ne yaparsanız yapın, bu panik ve kaygıyla attığınız her adım, yurttaşlarımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyet devrimlerine ve aydınlanma yoluna olan bağlılığını daha da artırıyor” dedi.

Karaca, “Genç beyinleri ve yurttaşların yüreğini zehirlemeye kalksanız da, inadına Atatürk, Cumhuriyet ve onun devrimleri etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

