Cumhuriyet gündeme getirmişti... CHP'den, Bakan Tekin'e 'Öğrenci Gelişim Raporu' tepkisi: 'Atatürk'e düşmanlığı asli bir görev edinmiş!'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni müfredat kapsamında uygulamaya koyduğu değerlendirme sistemi, kamuoyunda ve eğitim çevrelerinde tartışma yarattı.

Uygulamaya göre, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Atatürk görselinin yer aldığı klasik karne verilmeye devam edilirken, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine “öğrenci gelişim raporu” adı altında farklı bir belge dağıtılıyor.

O BELGELERDE ATATÜRK'E YER VERİLMEDİ

Tepkilerin odağında ise, 1. ve 2. sınıflara verilen bu belgede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi bulunuyor. Eğitimciler ve veliler, aynı eğitim kademesinde farklı simgesel uygulamaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

CUMHURİYET'İN HABERİ SONRASI, CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ'TAN JET TEPKİ

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği haber sonrası; CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı, Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'tan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımda "Öğrenci Gelişim Raporu’nda; Atatürk’e yer yok, AKP propagandasına var!" diyen Özçağdaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız Cuma Günü karne alıyor. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz ise gelişim raporu alacak. Öğrenci Gelişim Raporu’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İstiklal Marşı’na, Gençliğe Hitabe'ye yer yok ama AKP’nin siyasi propagandasına yer var!

Milli Eğitim Bakanlığı, cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e düşmanlık etmeyi kendine asli bir görev edinmiş durumdadır. İktidar çocukların alacağı gelişim raporunda bile her eve AKP’nin icraatlerinin tanıtımını sokmaya çalışırken, Atatürk’ü silmeye cüret etmektedir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, eğitimi; cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri ve kamusal bir hak olarak görmediği açıktır. Tekin, eğitimi ve kendisine verilmiş yetkileri AKP’nin siyasi propagandası için kullanmaktadır."

"NE YAPARSANIZ YAPIN NAFİLE..."

Özçağdaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yaparsanız yapın nafile! Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cumhuriyet değerlerimizi çocuklarımızın ve yurttaşlarımızın kalbinden söküp atamayacaksınız!"