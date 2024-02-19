Afyonkarahisar 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Afyonkarahisar'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:22
Afyonkarahisar 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Afyonkarahisar'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 18 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar'da Mehmet Zeybek Belediye Başkanı seçildi.

Afyonkarahisar 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

AKP

Göz Atın
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Mehmet Zeybek

54.712 %42,96

İYİ PARTİ

Mahmut Koçak

50.562 %39,70

MHP

Fatih Çetinkaya

20.725 %16,27

SAADET

Hasan Hüseyin Uğurlu

741 %0,58

DSP

315 %0,25

VATAN

135 %0,11

TKP

111 %0,09

BTP

67 %0,05


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