Afyonkarahisar 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Afyonkarahisar'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 18 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar'da Mehmet Zeybek Belediye Başkanı seçildi.
Afyonkarahisar 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
AKP
Göz Atın
Mehmet Zeybek
54.712 %42,96
İYİ PARTİ
Mahmut Koçak
50.562 %39,70
MHP
Fatih Çetinkaya
20.725 %16,27
SAADET
Hasan Hüseyin Uğurlu
741 %0,58
DSP
315 %0,25
VATAN
135 %0,11
TKP
111 %0,09
BTP
67 %0,05
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