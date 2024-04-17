Afyonkarahisar Belediye binasında gizli kamera ve böcek skandalı
31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediye binasının pek çok yerine yerleştirilen gizli kamera ve böcek bulundu. CHP’den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, skandala ilişkin açıklamada bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alan Burcu Köksal, göreve başladı. Böcek ve gizli kamera iddialarının aldından belediye binasında tarama yaptıran Köksal, prizlerin altından dahi gizli kamera ve böcek çıktığını açıkladı.
"HER YERDE KAMERA, BÖCEK VAR"
Böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar.
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