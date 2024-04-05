Mazbatasını alan Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: 'Üzerimde emeği çok'
Yerel seçim öncesi yaptığı 'DEM Parti hariç kapım herkese açık' açıklamasıyla tartışmalara neden olan yeni Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, görevi devralıp ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" açıklaması tartışmalara neden olan ve yüzde 50'nin üstünde oyla Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na seçilen Burcu Köksal, görevi devraldıktan 1 gün sonra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" diyerek eleştirdiği Köksal, Kılıçdaroğlu'yla buluşmasından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
"ÜZERİMDE EMEĞİ ÇOK..."
Köksal fotoğrafa "Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden herzaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim" notu düştü.
Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden herzaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ziyaret ettim. @kilicdarogluk pic.twitter.com/9KZnRWqu7Y— BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) April 4, 2024
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