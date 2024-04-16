Seçim öncesi söz vermişti: Burcu Köksal mal varlığını belediyeye astı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 31 Mart öncesi verdiği söz üzerine belediyenin girişine mal varlığını astı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar’da yaptığı konuşmasında CHP’nin bütün belediye başkanlarının mal varlıklarını belediyelerin girişine asacağını, Burcu Köksal’ın da seçildiğinde mal varlığını belediyenin girişine asacağını söylemişti.
Yapılan seçimlerde oyların çoğunluğunu alarak başkanlık koltuğuna oturan Burcu Köksal, verdiği söz üzerine belediyenin girişinde bulunan panoya mal varlığını astı. Köksal'ın mal varlığı arasında ikisi dubleks olmak üzere altı evi olduğu görüldü.
6 EVİ VAR
Listede yer alan bilgiye göre Köksal'ın, Yunus Emre Mahallesi’nde ve Dervişpaşa Mahallesi’nde, Susuz beldesinde, Aydın'ın Didim ilçesinde birer evi var.
Yine listeye göre Köksal, Afyonkarahisar’ın Yunus Emre Mahallesi’nde bahçeli kargir iki ev, Sandıklı ilçesinin Başağaç köyünde bir adet bağ ve bir adet tarla, Aydın’ın Didim ilçesinde yer alan Fevzipaşa Mahallesi’nde ise bir adet arsa sahibi.
Köksal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli Afyonkarahisarlı hemşerilerim, seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum. Hemşerilerim, kendi seçtiği belediye başkanına güvenmeli ve inanmalıdır. ‘Şeffaf Belediyecilik Başkanlık makamından başlar’ anlayışıyla saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.
Değerli Afyonkarahisarlı Hemşehrilerim:— BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) April 16, 2024
Seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum.
Hemşehrilerim, kendi seçtiği Belediye Başkanına güvenmeli ve inanmalıdır.
“Şeffaf Belediyecilik Başkanlık makamından başlar." anlayışıyla saygılar sunarım. pic.twitter.com/o6FweeA8Cw
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