Veli Ağbaba'dan bütçe görüşmelerine katılmayan kurum başkanlarına tepki: ''İbrahim Kalın’ın, Fahrettin Altun’un, Ali Erbaş’ın ne işi var?''

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:11

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:20

Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İletişim Başkanlığının başkanlarının komisyona katılmamasına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tepki gösterdi. Ağbaba, ''Bütçe Başkanı var ama maalesef MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı yok. Bugün onların bütçesi görüşülüyor. İletişim Başkanı niye yok? Bu Plan ve Bütçe Komisyonunu da ciddiye almamak'' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

''KALIN'IN, ALTUN'UN, ERBAŞ'IN NE İŞİ VAR?''

Sunum sonrasında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İletişim Başkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlarının komisyonda olmamasına tepki gösterdi. Ağbaba, şunları söyledi:

''Burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı var. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı var. Milli Güvenlik Genel Sekreteri var. Bütçe Başkanı var ama maalesef MİT Başkanı yok, Diyanet İşleri Başkanı yok. Bugün onların bütçesi görüşülüyor. Bu bütçelerden daha önemli ne var? Diyanet zaten bütçenin yarısını alıyor. Diyanet İşleri Başkanı nerede Allah aşkına? İletişim Başkanı niye yok? Bu Plan ve Bütçe Komisyonunu da ciddiye almamak. Aylar öncesinden bugün bütçenin olacağı belli. İbrahim Kalın’ın, Fahrettin Altun’un ne işi var? Ali Erbaş’ın ne işi var?''

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise ''Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan bütün kurumlarının başkanlarının burada olması gerekiyor. Neden bu yok? Geçen sene de benzer sorun vardı. Parlamentodan önemli ne var? Bu Parlamentonun ciddiye alınmaması demek'' dedi.