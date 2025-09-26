Ağıralioğlu'ndan iktidara: İlk 7 partiden biriyiz, memleketi sizden almaya karar verdik

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı yapmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldi.

Faikbey, Kazımpaşa ve Yenipazar caddesinde esnafla görüşen Ağıralioğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde yurttaşlarla bir araya geldi. 10,5 ay önce kurulduklarını hatırlatan Ağıralioğlu, ilk yıllarını muhasebe edip, 2’nci yıllarında memleket için kurdukları ümitleri büyütmeye hazırlandıklarını söyledi.

Ağıralioğlu, "Biz şimdi birinci yılımızı idrak etmeye, kutlamaya, muhasebe etmeye ve nasıl geldiğimizi doğru muhasebe edip ikinci yılımıza memleket için kurduğumuz ümidi büyütebilmeye adımlarımızı hızlandırmış bir partiyiz. 10,5 ay oldu kurulalı. 161'inci parti olarak kurulduk. İlk 7 partiden biriyiz. Biz artık memleketi sizden almaya karar verdik. Soru soruyoruz, cevap alamıyoruz. Hesap soruyoruz, hesap alamıyoruz. 'Bunu niçin böyle yaptınız' diye sual ediyoruz. Sual ettiklerimizin makul izahını alamıyoruz. Memleketi sizden almaya karar verdik. Nasıl alırız, görecekler, fıstık gibi alacağız. Bu memleketi kimlik kavgası yapmadan, mezhep, meşrep ve din tartışmadan, Kürtlü Türklü Alevili Sünnili saymadan alırız. Biz bu memleketi nezaketle terbiyeyle alırız. Siz böldünüz birleştirerek alırız. Siz kırdınız toparlayarak alırız. Siz kine, nefrete dilinizi teslim ettiniz, severek alırız. Siz kabalık ettiniz, nezaketle alırız. Zulmettiniz, merhametle alırız. Adaletsizlik ettiniz, adaletle alırız. Biz memleketi sizden alırız, alacağız. Göreceksiniz" diye konuştu.