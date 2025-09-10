Yavuz Ağıralioğlu'nun 'sokak' endişesi: 'Muhalefet ölçülü yerde durmak zorunda'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum atanmasına karşı yapılan eylemlerden endişesini dile getirdi.

Seçmenin sandığa küstürülmemesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "CHP'nin 'Kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum' tavrı da sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz. Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır. Ahlaki üstünlüğü kaybetmemek zorundadır" dedi.

Ağıralioğlu, "Biz, iktidarı keyfi uygulamalarıyla tenkit ediyorsak bu keyfiliğin karşısında hukukla durmak zorundayız. O yüzden kanunsuzluk varsa bununla mücadeleyi yasal zeminde yapmak hassasiyetimiz vardır" ifadelerini kullandı.