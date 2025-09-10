Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yavuz Ağıralioğlu'nun 'sokak' endişesi: 'Muhalefet ölçülü yerde durmak zorunda'

Yavuz Ağıralioğlu'nun 'sokak' endişesi: 'Muhalefet ölçülü yerde durmak zorunda'

10.09.2025 16:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yavuz Ağıralioğlu'nun 'sokak' endişesi: 'Muhalefet ölçülü yerde durmak zorunda'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına karşı CHP yönetiminin sokakları kriminal hale getirebileceğinden endişe duyduklarını belirterek, "Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum atanmasına karşı yapılan eylemlerden endişesini dile getirdi. 

Seçmenin sandığa küstürülmemesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "CHP'nin 'Kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum' tavrı da sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz. Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır. Ahlaki üstünlüğü kaybetmemek zorundadır" dedi.

Ağıralioğlu, "Biz, iktidarı keyfi uygulamalarıyla tenkit ediyorsak bu keyfiliğin karşısında hukukla durmak zorundayız. O yüzden kanunsuzluk varsa bununla mücadeleyi yasal zeminde yapmak hassasiyetimiz vardır" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Yavuz Ağıralioğlu #chp İstanbul İl Başkanlığı

İlgili Haberler

Özgür Özel'i hedef alan Yeni Akit'e CHP'den yanıt: 'Kendini gazeteci sanan tipler mi bizi tehdit ediyor?'
Özgür Özel'i hedef alan Yeni Akit'e CHP'den yanıt: 'Kendini gazeteci sanan tipler mi bizi tehdit ediyor?' Yeni Akit'in CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak attığı "Kaos üretenin sonu Selo gibi olur" başlıklı manşetine CHP'den yanıt geldi. "Kirli paralarla kurulan bir grup, kendini gazeteci sanan tipler mi bizi tehdit ediyor?" diyen CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert sözlerle tepki gösterdi.
Kayyum Gürsel Tekin'in CHP'nin İstanbul'daki binasına 'giriş izni' verdiği 32 kişilik liste belli oldu!
Kayyum Gürsel Tekin'in CHP'nin İstanbul'daki binasına 'giriş izni' verdiği 32 kişilik liste belli oldu! CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in başkanlık binasına girmeleri için verdiği 32 kişinin listesi ortaya çıktı.
Fatih Erbakan ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan, Devlet Bahçeli'ye ortak tepki: 'Bu, memlekette nifak ekmek demektir!'
Fatih Erbakan ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan, Devlet Bahçeli'ye ortak tepki: 'Bu, memlekette nifak ekmek demektir!' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. Erbakan ve Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" açıklamasına tepki gösterdi.
CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu: Uğur Gökdemir'in kim olduğu ortaya çıktı!
CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu: Uğur Gökdemir'in kim olduğu ortaya çıktı! Murat Uzun ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Uğur Gökdemir'in, CHP İstanbul İl Kongresi davasında yargılandığı ve oyunu satmakla suçlandığı ortaya çıktı.