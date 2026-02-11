Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti: Ayşe Barım davasında karar günü!

Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı Direnişi'ne sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

ADLİYEYE GELDİ

Barım, duruşma için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

AYŞE BARIM, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sunduğu mütalaaya karşı savunma yapan Ayşe Barım, suçlamaları reddetti. Barım, 2025 yılının ocak ayından bu yana anlamlandıramadığı bir sürecin içinde olduğunu belirterek, hayatı boyunca herhangi bir siyasi duruş sergilemediğini söyledi.

Tahliye edilmesinin ardından sağlık hizmetlerine erişebildiğini ifade eden Barım, “Beni tahliye ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum. Dosyada hâlâ somut bir delil yokken, daha ağır bir şekilde cezalandırılmam isteniyor. Ben suçsuzum” dedi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan bir kadın olduğunu vurgulayan Barım, “Hayatım boyunca sadece çalıştım. Yaşam hakkımın korunmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAVCI: MÜTALAAMIZ AYNEN GEÇERLİDİR

Barım’ın avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Ancak duruşma savcısı, talebe “Mütalaamız aynen geçerlidir, herhangi bir değişiklik yoktur” yanıtını verdi.

1 EKİM'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı Direnişi'ne sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan, ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, duruşma arasında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Barım, 248 gün tutuklu kaldıktan sonra 1 Ekim’de tahliye edilmişti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

İddianamede Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 22 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Ancak duruşma savcısı, dün sunduğu mütalaada suçun vasfını değiştirerek Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

“GEZİ EYLEMLERİ PLANLI VE SİSTEMLİ YÜRÜTÜLDÜ”

Savcılığın mütalaasında, Gezi Parkı Direnişi'nin bir organizasyon dahilinde, planlı ve sistemli biçimde yürütüldüğü öne sürüldü.

Barım’ın, kamuoyunda yüksek görünürlüğe ve etki gücüne sahip sanatçı ve oyuncular üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu; süreci sosyal medya ve sahada yönettiği iddia edildi.

“AMAÇ KAOS VE KARGAŞA YARATMAK”

Mütalaada, eylemlerin demokratik protesto görüntüsü altında yürütüldüğü ancak asıl amacın ülke genelinde kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak ve hükümeti ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.

Barım’a bağlı sanatçılar aracılığıyla sosyal medyada #occupyturkey ve #DirenGeziParkı etiketlerinin koordineli biçimde paylaşıldığı belirtildi.

“SANATÇILAR ORGANİZE ŞEKİLDE SAHAYA YÖNLENDİRİLDİ”

Savcılığa göre Barım, menajerlik şirketine bağlı sanatçılarla organize biçimde Gezi Parkı’nda buluştu. Bazı sanatçıların bildiri okuduğu, ID İletişim’e ait kurumsal hesaplar ile sanatçıların sosyal medya hesaplarının ve sahadaki faaliyetlerin eşgüdüm içinde yürütüldüğü ifade edildi.

“ANA SANIKLARLA DOĞRUDAN İRTİBAT”

Mütalaada, Barım’ın Gezi Davası ana sanıklarından firari Mehmet Ali Alabora ve hükümlü Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olduğu öne sürüldü. Sanatçıların eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını belirtmelerine karşın, sanıkla kurulan yoğun iletişimin içeriğinin hayatın olağan akışına uygun biçimde açıklanamadığı vurgulandı.

Ayşe Barım hakkında kararın, bugün yapılacak duruşmada açıklanması bekleniyor.