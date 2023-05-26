AGİT heyeti YSK'yi ziyaret etti

Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:06

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:44

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet, seçim gözlem misyonu kapsamında Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti.

Heyet, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması öncesi YSK'ye gelerek Kurul Başkanı Ahmet Yener ile görüştü.

Toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.