AKP şikayet etti, seçim kurulu kaldırdı: 'Domuz bağı' rahatsızlığı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:19

Güncelleme: 26.05.2023 - 13:19

CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın şehrin farklı noktalarına astırdığı pankartlardan birinde “Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, Konca Kuriş’i domuz bağıyla boğanlarla birlikte mi yürüyeceksin? Karar ver” ifadesi ile Gaffar Okkan’ın şehit edildiği saldırıya ilişkin Cumhuriyet gazetesi manşeti görseli bulunuyordu.

Tarsus Belediye Meclisi'nin AKP’li üyesi Abdurrahman Altınsucu, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak söz konusu pankartların propaganda sınırını aştığını, doğrudan suç iddiası içerdiğini belirterek pankartların kaldırılmasını talep etti.

İlçe Seçim Kurulu da cumhurbaşkanlığı seçimleri için asılabilecek pankartların adayları tanıtıcı olması gerektiğine dikkat çekti. Kurul, söz konusu pankartların ise “karalama amaçlı propaganda malzemesi” olduğunu iddia ederek toplatılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararının ardından pankartlar polis eşliğinde kaldırıldı.

CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, bu karara tepkisini Gaffar Okkan’ın şehit olduğu saldırıda şehit olan Tarsuslu polis memuru Sabri Kün’ün mezarı başında verdi.

"BERTARAF ETMEYE ÇALIŞTIM"



Bozdoğan, “Bu sabah, 24 Ocak 2001 günü Diyarbakır’da suikast sonucu şehit edilen Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ın şehit edilmesi sırasında makam aracını korumakla görevli hemşehrimiz Şehit Sabri Kün’ün kabrini ziyaret ederek, Tarsus’ta şehitlerimize karşı bir ‘’utanç’’ eylemi sayılabilecek elim bir olayın etkilerini bertaraf etmeye çalıştım” dedi.

Astırdıkları pankartın, AKP’li meclis üyesi Abdurrahman Altınsucu’nun kara propaganda iddiası nedeniyle kaldırıldığını kaydeden Bozdoğan, “Ak Parti'nin Tarsus Belediyesi’ndeki bu provokatör meclis üyesinin, şehidimiz Gaffar Okkan’ın faillerine yönelik asılan pankartın nesinden memnun olmadığına, 2001 yılında pusuya düşürülüp katledildikten sonra “ölüp ölmediğinden emin olmak için’’ makam aracının kapısını açarak yakın mesafeden kurşun yağdıran teröristlerin afişe edildiği bir görseli kaldırtmak için neden mahkemeye başvurduğuna ve kaldırttığına bir anlam veremediğimizi şehidimiz Gaffar Okkan’ın, Tarsuslu şehit polis memurumuz Sabri Kün ve diğer şehitlerimizin aziz anıları önünde kamuoyunun takdirine sunuyoruz” diye konuştu.

"BUGÜN DE LANETLİYORUZ"



Terörün tarafının olmayacağına işaret eden Bozdoğan, “Terör; silah kuşanmış kişilerin çatışması, katletmesi, kumpas kurması ve alçaklık yapması kadar; kendi teröristini koruma ve aklama yoluna giden alçakları da kapsayan, kapsamı ve kullanım şekli çoğu kez silahlardan bombalardan uzaklaşarak siyasallaşıp, halkı aldatmak ve yanıltmak için siyasi hokkabazlar tarafından işletilen bir kavramdır. Dolayısıyla, terörsevicilerin ve terör örgütlerini koruyan siyasi hokkabazların da bilmesi gereken şudur: Terörü ve teröristi, dün olduğu gibi bugün de lanetliyoruz. Terör üzerinden insanların temiz duygularını manipüle eden şarlatanları lanetliyoruz. Siyasi amaç ve hedefleri, biat kültürünün, sarayın ve saltanatın yarattığı karanlık düzeni aklama uğruna şehrimizi, şehrimizde uyuyan şehitlerimizin güzel anılarını kirletmeye çalışan siyasi soytarıları lanetliyoruz. Şehit polis memurlarımızın afişlerinin, yine polis memurlarımıza; mahkeme kararıyla alelacele indirtilmesini kapsayan bu utanç verici olayın kamuoyunca bilinmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.