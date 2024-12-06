AGİT’in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu

Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:59

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:03

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin saygınlığına, dış politikasına ve küresel krizlerin çözümüne yönelik izlediği aktif diplomasiye gösterilen uluslararası teveccühün yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.

"Büyükelçi Sinirlioğlu’nun, yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine ve AGİT’in sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesine destek olacağına inancımız tamdır" ifadelerinin aktarıldığı açıklamada, "Türkiye'nin sıcak çatışmaların ve devam eden ihtilafların bulunduğu AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın tesisine katkı sunmaya devam edeceği" ifade edildi.