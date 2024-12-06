AGİT’in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevine Türkiye’nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin saygınlığına, dış politikasına ve küresel krizlerin çözümüne yönelik izlediği aktif diplomasiye gösterilen uluslararası teveccühün yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.
"Büyükelçi Sinirlioğlu’nun, yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine ve AGİT’in sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesine destek olacağına inancımız tamdır" ifadelerinin aktarıldığı açıklamada, "Türkiye'nin sıcak çatışmaların ve devam eden ihtilafların bulunduğu AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın tesisine katkı sunmaya devam edeceği" ifade edildi.
AGİT Genel Sekreterliği Görevine Büyükelçi Feridun H. Sinirlioğlu’nun Atanması Hk. https://t.co/4X7Z32gOg4 pic.twitter.com/WWqx7ku3AE— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 6, 2024
Etiketler: #Feridun Sinirlioğlu
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