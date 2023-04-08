Ağrı Belediye Başkanı Karadoğan, hastaneye kaldırıldı

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, gece saatlerinde aniden rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayeti ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:07
Ağrı Belediye Başkanı Karadoğan, hastaneye kaldırıldı
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AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, gece saatlerinde aniden rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayeti ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adem Aslan, "Başkanımız Metin bey gece aniden rahatsızlanarak hastanemize başvurdu. Hastanemizde yapılan tetkikler sonucunda Metin beyin kalp damarlarından birinin kapalı olduğu tespit edildi. Doktorlarımız ve Anjiyo ekibimizin başarılı bir şekilde kapalı olan damarı açarak başkanımızı servis odasına aldılar. Gün içinde yapacağımız son kontrollerden sonra aksi bir durum olmazsa Metin beyi taburcu edeceğiz" dedi.

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinden sonra belediye başkanlığına Metin Karadoğan seçilmişti.

 


Metin Karadoğan savcı sayan Ağrı Belediyesi

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