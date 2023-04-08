MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:47

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 15:52

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmek için gün sayıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; bir taraftan seçim anketleri ve siyasilerin oy oranları da yakından takip ediliyor.

Son olarak MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin nisananket verilerini paylaştı.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Buna göre, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde olmasına rağmen seçim ikinci tura kalıyor.

Katılımcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: 42,6

Erdoğan: 41,1

Muharrem İnce: 5

Sinan Oğan: 2,2

Kararsız: 4,4

Protesto oy: 1,6

Cevap yok: 3,1

Ankete göre Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 5, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.2 oldu.

"Kararsızım" diyenleri yüzde 4.4, "Protesto oy" cevabını verenler yüzde 1.6, "Fikrim yok / cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3.1 oldu.

MHP seçmeninin yüzde 13.7'si cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Memleket Partisi seçmeninin yüzde 14.5'i Kılıçdaroğlu'na, yüzde 3.2'si Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 1-3 Nisan 2023 tarihinde 2 bin 610 kişiyle düzenlenen anketin hata payı +/- 1,88 olarak açıklandı.