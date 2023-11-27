Agrobay işçisi çatıya çıktı! Polis önlem alamadan müdahale etti!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:07

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:12

İzmir Bergama'daki tarım işletmesi Agrobay, 39 işçiyi işten çıkardı. 31’inin Kod 46’yla işten çıkarıldığı işçiler direnişlerinin 98. gününde. İşçiler, sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını söylüyorlar.

Mücadelelerinin 98. gününde işçiler çatıya çıktı. Bunun üzerine işçiler, müdahalede bulunan polis tarafından gözaltına alındı.

"BUNU YAPACAKLARINDAN HABERİMİZ YOKTU"

Yaşananları Cumhuriyet TV yayınında anlatan Tarım İşçileri Sendikası Başkanı (Tarım-Sen) Umut Kocagöz, "Sabah saatlerinde Bergama'da 5 kadın 1 erkek işçinin çatıya çıktığı haberini aldık. 98 gün oldu, görüşebilecekleri herkesle görüştüler. Bunu yapacaklarını sendika olarak biz de bilmiyorduk. Çatı katına çıkarak arkadaşları ikna etmeye çalıştım. Polis beni tartaklayarak aşağı indirdi. İşçi arkadaşlardan biri bacağını aşağı sallandırınca yukarı çıkan polisler işçileri kolundan çekerek uzaklaştırdı. Bunlar olurken itfaiye gelmemişti, branda serilmemişti ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmamıştı. Can güvenliğini hiçe sayan bir müdahale yaşandı. Sonrasında işçiler gözaltına alındı" dedi.

"EMNİYET MÜDÜRÜ İŞÇİLERLE ÖZEL GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ"

İşçilerin resmi ifadelerinden önce, avukatları olmadan görüşmeye alındıkları bilgisini aktaran Kocagöz, "İşçi arkadaşlardan birinin kızı ve bir başkasının eşi yakınlarını görmek için yukarı çıkmak istediğinde polis izin vermedi. Israr ederlerse görevi yapmayı engellemek sebebiyle onları da gözaltına alacağını söyledi. İşçileri Bergama İlçe Emiyet'e götürdüler. Emniyet Müdürü işçiler ile kendi odasında birebir görüşmek istemiş. Sohbet adı altında avukat olmadan konuşmuşlar" diye konuştu.

"İŞÇİLER SINANIYOR"

Agrobay'ın hukuksal süreci işaret ettiğini belirten Kocagöz, daha sonra hukuk nezdinde haklılığını kanıtlamış işçilerin, Agrobay isimli şirketten tazminat alamadıklarını belirtti. Kocagöz, "Ciddi bir çözümsüzlük içerisindeyiz. İşçi arkadaşlar bu tarz bir eylem yapabileceklerinin sinyallerini daha önceden vermişlerdi. Borçları ve alacaklıları var. İşçi arkadaşlar sınanıyor. Ciddiye alınmadıkları için bu yola başvurmuş olabilirler. Biz de bu seviyeye geleceğini öngörememiştik. 40-50 kadar müzakere masası olabilecek kişiyle görüştük. Bir çözüm bulunamadı" ifadelerini kullandı.