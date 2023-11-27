Direnişleri 98. gününde... Agrobay işçileri çatıya çıktı: Gözaltına alındılar!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:45

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:37

İzmir Bergama'daki tarım işletmesi Agrobay, 39 işçiyi işten çıkardı. 31’inin Kod 46’yla işten çıkarıldığı işçiler direnişlerinin 98. gününde.

İşçiler, sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını söylüyorlar.

Mücadelelerinin 98. gününde işçiler çatıya çıktı. Söz konusu durumu Tarım-Sen sosyal medya hesabından duyurdu.

İşçiler “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” diyor.

Polisin, işçilere müdahale ederek gözaltına aldığı öğrenildi. Tarım-Sen'in paylaşımı şu şekilde: