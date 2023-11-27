Direnişleri 98. gününde... Agrobay işçileri çatıya çıktı: Gözaltına alındılar!

Tarım-Sen Agrobay işçisi 5 kadının çatıya çıktığı görüntüleri paylaştı. İşçiler “Ölmek var dönmek yok” diyor. Polisin işçilere müdahale ederek gözaltına aldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:45
Abone Ol google-news

İzmir Bergama'daki tarım işletmesi Agrobay, 39 işçiyi işten çıkardı. 31’inin Kod 46’yla işten çıkarıldığı işçiler direnişlerinin 98. gününde.

İşçiler, sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını söylüyorlar.

Mücadelelerinin 98. gününde işçiler çatıya çıktı. Söz konusu durumu Tarım-Sen sosyal medya hesabından duyurdu. 

İşçiler “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” diyor.

Polisin, işçilere müdahale ederek gözaltına aldığı öğrenildi. Tarım-Sen'in paylaşımı şu şekilde: 


İlgili Haberler

Agrobay İşçileri İstanbul'un ardından Ankara'da! Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler...

Agrobay İşçileri İstanbul'un ardından Ankara'da! Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler...
Agrobay işçileri 4 konsolosluk önünde eylem yaptı!

Agrobay işçileri 4 konsolosluk önünde eylem yaptı!
Agrobay, gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı davayı kaybetti

Agrobay, gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı davayı kaybetti

En Çok Okunan Haberler