Direnişleri 98. gününde... Agrobay işçileri çatıya çıktı: Gözaltına alındılar!
Tarım-Sen Agrobay işçisi 5 kadının çatıya çıktığı görüntüleri paylaştı. İşçiler “Ölmek var dönmek yok” diyor. Polisin işçilere müdahale ederek gözaltına aldığı öğrenildi.
İzmir Bergama'daki tarım işletmesi Agrobay, 39 işçiyi işten çıkardı. 31’inin Kod 46’yla işten çıkarıldığı işçiler direnişlerinin 98. gününde.
İşçiler, sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını söylüyorlar.
Mücadelelerinin 98. gününde işçiler çatıya çıktı. Söz konusu durumu Tarım-Sen sosyal medya hesabından duyurdu.
İşçiler “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” diyor.
Polisin, işçilere müdahale ederek gözaltına aldığı öğrenildi. Tarım-Sen'in paylaşımı şu şekilde:
Canından başka kaybedecek birşeyi kalmayan işçileri gözaltına alıyorlar.— Tarım-Sen (@tarimsendikasi) November 27, 2023
Takdir kamuoyunun...#AgrobayHakkımızıVer pic.twitter.com/Cn5PSBeflU
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