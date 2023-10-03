Agrobay İşçileri İstanbul'un ardından Ankara'da! Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler...

Yayınlanma: 03.10.2023 - 18:12

Güncelleme: 03.10.2023 - 18:12

Haksız yere işten çıkarılan Agrobay işçilerinin direnişi 48. gününde sürüyor.



İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Agrobay Seracılık şirketinin işçileri, işten çıkarılmalara ve hak gasplarına karşı bir aydır eylemlerine devam ediyor.

Ağır çalışma koşulları ve iş güvenliği eksikliği gibi sebeplerle sendikaya üye olmaya karar veren tarım emekçileri, işten çıkarılmalarının 48. gününde Ankara'da Agrobay Seracılık’ın bağlı olduğu Bayburt Holding önünde basın açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER!

Basın açıklamasının ardından Türkiye Büyük millet Meclisi'ne (TBMM) giden işçiler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile de görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu işçilerin taleplerini dinlemesinin ardından konuyla ilgileneceğini ve çözüm üretmeye çalışacağını belirtti.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Tarım İşçileri Sendikası Başkanı Umut Kocagöz, "Olumlu bir yaklaşımı oldu. Agrobay işçilerinin direnişine hak verdi ve çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi" dedi.

BİNALİ YILDIRIM'A SESLENDİ!

Basın açıklaması sırasında konuşan işten çıkarılan işçilerden Tarım İşçileri Sendikası üyesi Ayten Yavuz, "Binali Yıldırım'a, Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Sendika anayasal hak değilse neden benim e-devletimde var?" dedi.

İşten çıkarılan bir başka tarım emekçisi Şehriban Kapaklıkaya ise şunları kaydetti:

"Hep ezmişler, ezik kalmışız ya birşey bilmediğimiz için zannediyorlar. Bize 'Sendika sizin beyninizi yıkamış' dediler. Hayır biz kendimiz karar verdik. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için buradayız."



