Ahmet Atakan ölümünün 9. yılında anıldı

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Gezi Parkı protestolarına destek için 10 Eylül 2013’te Hatay’da yapılan eylemde, polisin attığı gaz fişeği nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet Atakan, ölümünün 9. yıldönümünde gömütü başında anıldı.

Cumhuriyet’e konuşan anne Emsal Atakan senelerdir adalet arayışlarının sürdüğünü belirtti. Anne Atakan, “Oğlumun hasretiyle yaşıyorum. Yıllardır çalmadığımız kapı kalmadı, ölümüne sebep olanlar cezalandırılsın istedik ancak katilleri hala cezalandırılmadı” dedi.

Delillerin ortada olduğunun altını çizen anne Atakan, “Görüntüler mevcut, DNA testinde gaz kapsülünden alınan kan ve saç örneklerinin oğluma ait olduğu ortaya çıkmasına karşın yine soruşturmaya izin verilmedi. Bir savcı soruşturmayı açmak istedi ancak Hatay Valiliği’nce reddedildi. Buna itiraz ettik. İtiraz şu an Anayasa Mahkemesi’nde, bir cevap gelmedi” ifadelerini kullandı.

‘Aydın insanlardan korkuyorlar’ diyen Atakan şöyle konuştu: “Hükümet sadece cahil kalmış ve sindirilmiş bir toplum istiyor ama bizler susmayacağız. Yüreğim kanıyor, çok öfkeliyim, çok üzgünüz.”