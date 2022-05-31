Taksim'e çağrı yapılmıştı: Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü öncesi Gezi Parkı'na polis bariyerleri çekildi
Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümü nedeniyle Taksim'e çağrı yapıldı. Eylem öncesi Gezi Parkı'na polis bariyerleri çekildi.
Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin 9. yıl dönümü nedeniyle eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talep ederek ve “Karanlık gider, Gezi kalır!” diyerek bugün saat 19.00’a Taksim’e çağrı yaptı.
Dayanımanın sosyal medya hesabından yapılan çağrıda, ''Taksim Dayanışması olarak, içinden geçtiğimiz ve muhatabı olduğumuz bu sürecin farkında olarak tutuklanan tüm arkadaşlarımıza ses olmak, Gezinin tarihinin açıkça çarpıtılarak yeniden yaratılmasına izin vermemek, Gezide ve sonrasında kaybettiğimiz canlarımızı anmak ve topyekûn adalet talebini yükseltmek için herkesi, tüm Türkiye’de ve dünyada bulundukları her yerde 31 Mayıs’a sahip çıkmaya çağırıyoruz'' denildi.
Taksim Dayanışması olarak tutuklanan tüm arkadaşlarımıza ses olmak, Gezi’de ve sonrasında kaybettiğimiz canlarımızı anmak, eşitlik, özgürlük ve adalet talebini yükseltmek için herkesi, her yerde 31 Mayıs’a sahip çıkmaya çağırıyoruz!#GeziyeÖzgürlük#HepimizGezideydik pic.twitter.com/50qv0XuJMQ— Taksim Dayanışması (@taksimdayanisma) May 23, 2022
Taksim Dayanışması'nın yaptığı çağrının ardından bugün Gezi Parkı girişine polis bariyerleri çekildi.
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