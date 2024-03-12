Ahmet Çelik kimdir? Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sağlık durumu nasıl?

Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi ve İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik, Bahçelievler’deki ofisinde tartıştığı kardeşi Kemal Çelik tarafından bıçaklandı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Çelik'in hayatı merak edildi. Peki, Ahmet Çelik kimdir? Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sağlık durumu nasıl?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:15
Ahmet Çelik kimdir? Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sağlık durumu nasıl?
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Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Peki,  Ahmet Çelik kimdir? Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sağlık durumu nasıl?

AHMET ÇELİK KİMDİR?

TBMM 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahmet Çelik, 1 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi.

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.

AHMET ÇELİK EVLİ Mİ?

Ayrıca İYİ Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

AHMET ÇELİK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik  ile tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. 

Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 


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