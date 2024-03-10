Derya Pınar Ak kimdir? Yan Oda'nın Şelale'si Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

Daha önce birçok ekran projesinde yer alan Ak, Yan Oda dizisinde Cevale'nin torunu, Sevgi'nin kızı Şelale karakterine hayat veriyor. Peki, Derya Pınar Ak kimdir? Yan Oda'nın Şelale'si Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:50
Derya Pınar Ak kimdir? Yan Oda'nın Şelale'si Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?
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Derya Pınar Ak yeni projesiyle gündem oldu. Kariyerinde birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu son olarak Yan Oda dizisinde Şelale karakterine hayat verecek. Peki, Derya Pınar Ak kimdir? Yan Oda'nın Şelale'si Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ak, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik’in imza attığı Cadı Üçlemesi adlı projede yer alarak başladı.

2020’de Hükümsüz adlı dizide İnci Sefer rolüne seçilen Derya Pınar Ak, 2021’de ise Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Nisa Tekçe rolüne hayat verdi. 2022 yılında Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem rolü ile seyirci karşısına çıkan Ak, dijital platform dizisi Prens’te (2021-2022) Prenses Hasharia rolü ile izleyici karşısına çıktı. Kar ve Ayı (2022) filminde ise başrol İmre’ye hayat verdi. 2023 yapımı Adım Farah adlı dizide Gönül Koşaner karakterini canlandırdı.


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