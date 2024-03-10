TRT Muhabiri Rasih Turanoğlu kimdir? Rasih Turanoğlu ne mezunu?

Yayınlanma: 10.03.2024 - 15:40

Güncelleme: 10.03.2024 - 15:47

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında İstanbul'da düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye tarafından tek soru hakkı, TRT Muhabiri Rasih Turanoğlu'na verildi. Ancak Zelenski, yapılan tercümeyi anlamayıp, sorunun kendisini ilgilendiren kısmını İngilizce sormasını istedi. Muhabirin yanıtı ise 'no' oldu.

RASİH TURANOĞLU KİMDİR?

Rasih Turanoğlu, Konya-Akşehir İmam Hatip Lisesini birincilikle bitirdi. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Medya ve İletişim” üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

RASİH TURANOĞLU'NUN DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER

Üniversite yıllarında Diksiyon ve Sunuculuk dersleri aldı. TGRT FM’de haber spikerliği üzerine staj yaptı. 2014-2016 yılları arasında Erkam Radyo’da yarışma programı sundu. 20215 yılında TRT Çocuk kanalında haber muhabiri olarak görev yaptı. Hüdayi Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nde İletişim Uzmanı olarak çalıştı. 2016- 2019 yılları arasında Kanal 24 gece haber bülteni sunuculuğu yaptı. 2020 yılında TRT Haber muhabiri olarak çalışmaya başladı.