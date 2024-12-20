Ahmet Davutoğlu 'AKP' sözlerine açıklık getirdi: 'Ben kurucu ilkelere hep sadık kaldım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, AKP hakkında kullandığı ifadeler bir süredir gündemde yer almıştı. Davutoğlu açıklamalarının bağlamından koparıldığını öne sürerek sözlerine açıklık getirdi.

Ahmet Davutoğlu 'AKP' sözlerine açıklık getirdi: 'Ben kurucu ilkelere hep sadık kaldım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:02

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımladı. Daha önce AKP hakkında kullanmış olduğu ifadelerin bağlamından koparılarak algı üretildiğini belirten Davutoğlu, üç madde ile sözlerini yineledi.

Davutoğlu, "1. Benim için bir siyasi partinin özü ve ruhu dayandığı ilkelerdir. Ben Ak Parti’nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım; bu ilkeleri tavizsiz savundum ve yaşadım.

2. Ak Parti’nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak.

3. Dünyanın büyük savaşların ve krizlerin içinden geçtiği ve etrafımızın ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda devletimize her türlü desteği hiçbir ünvan ve makam beklemeksizin vermeyi tarihi bir vatandaşlık görevi ve devlet adamı sorumluluğu olarak görürüm" ifadelerini kullandı.

"HER ELİ TUTMAYA HAZIRIZ"

Davutoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şahsen benim de, 14 Aralık’ta büyük bir çoşkuyla 5. yılını kutladığımız Gelecek Partimizin de temel misyonu geçmiş ihtilaflara dayalı siyasi çekişmelere takılıp kalmak değil, siyaseti ahlaki temelde, devletimizi liyakat temelinde ve milli stratejimizi gönül coğrafyamızda etkin “güçlü ve büyük Türkiye” temelinde yeniden inşa etmektir. 

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın bu yönde uzatılacak her eli tutmaya, atılacak her adımı desteklemeye ve yapılacak her fedakarlığı yapmaya hazırız."



Etiketler: #ahmet davutoğlu #Gelecek Partisi #Ak Parti

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