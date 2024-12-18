AKP'li Birinci'den Davutoğlu ve Akşener'e açık davet: 'Aile buradaysa evlatlar dışarda olmaz'

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:37

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:47

Televizyon ekranlarında sık sık boy gösteren iktidar temsilcilerinden eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "“Ruh bakımından AK Parti’den hiç kopmadım" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulundu.

Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı açıklamasında Davutoğlu'nu "kanaatimce bu partinin öz evladıdır" diye överek "Sayın Davutoğlu'nun yapması gereken çok müşkül değildir. Hızlı bir şekilde, kül olarak AK Parti'ye geçmeli, birikimi ve tecrübeleri ile istikamete faydalı olmalı ve çalışmaya başlamalıdır" dedi.

Birinci çağrısını "Kısa süreli bir ayrılık, her ailede imkan dahilindedir. Aile buradaysa, evlatlar dışarıda olmaz, olamaz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya karşımızdayken, bizim ailemize, evimize destek olmamız, birlik olmamız, beşer planında üzerimize “vaciptir”. Bu sebeplerle, Sayın Ahmet Davutoğlu, çok hızlı hareket etmeli, kişisel analizler ve geçmiş sorgulamalarla vakit kaybetmeden yuvasına dönmelidir" diyerek sürdürdü.

Konya'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ruh bakımından AK Parti’den hiç kopmadım. Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim” ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'İ DE ÇAĞIRDI

Aynı açıklamasında eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de AKP'ye katılım çağrısı yapan Birinci, "Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İYİ Parti’nin genel başkanlığını bırakmıştı. Akşener daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti.