Gelecek, Saadet ve DEVA, 'çatı parti' için bir kez daha masada: Davutoğlu'nun 'Ruhum AKP'den hiç kopmadı' açıklaması nasıl tartışılıyor?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:01

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:03

Getty Images Gelecek Partisi milletvekilleri Meclis'de "Saadet Partisi grubu" altında temsil ediliyor.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, defalarca yapılan ve sonuç alınamayan Meclis'te "ortak grup kurma" hedefi doğrultusunda gündeme gelen "çatı parti" formülü için bir kez daha masaya oturdu.

Grubu bulunmayan ve bağımsız milletvekillerinin da yer alması planlanan çatı parti formülü ile en az 40 kişilik bir Meclis grubu oluşturulması hedefleniyor.

Tam bu süreçte, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Ruhum AKP'den hiç kopmadı" açıklaması kafaları karıştırdı. Sosyal medya ve siyasi kulislerde Davutoğlu'nun bu çıkışını "AKP'ye dönüş için göz kırpma" olarak yorumlayanlar oldu. Gelecek Partisi kaynakları ise bu iddialara tepkili ve Davutoğlu'nun bu açıklamayı "iktidarın Suriye politikası bağlamında yaptığı" görüşünde.

ÇATI PARTİ FORMÜLÜ NASIL GÜNDEME GELDİ?

2023 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte CHP öncülüğünde kurulan Altılı Masa'da yer alan ve CHP listelerinden aday gösterilen Gelecek ve DEVA Partisi 15'er, Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise 3 milletvekili çıkardı.

Altılı Masa'nın dağılmasının ardından Gelecek ve DEVA Partisi, Meclis'te ortak grup kurmak için çalışma yürüttü ancak görüşmeler sonuçsuz kalınca, Gelecek ve Saadet partisi, Meclis'te Saadet çatısı altında 6. Grubu kurdu. Demokrat Parti'nin de 3 milletvekiliyle destek vermesi planlanan çatı parti formülüyle ilgili 1,5 yıllık süreçte yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı.

TEMELİNDE ÜÇ PARTİ YER ALACAK, BAĞIMSIZLAR VE YENİDEN REFAH DA TEMSİL EDİLECEK

Demokrat Parti'nin böyle bir oluşumda yer almayacağının netleşmesi üzerine üç partinin yeniden "çatı parti" formülü için masaya oturduğu öğrenildi.

BBC Türkçe'nin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre görüşmelerde son aşamaya da gelindi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre "çatı parti"nin temelini Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi oluşturacak. Her parti kurumsal kimliğini koruyacak, ancak her partinin milletvekili Meclis'te yeni kurulacak bir partinin çatısı altında temsil edilecek.

Halen, Gelecek Partisi milletvekilleri Meclis'de "Saadet Partisi grubu" altında temsil ediliyor. Yeni kurulacak "çatı parti" için de benzer formül uygulanacak. Parti kaynakları "çatı parti" formülünün gerekçesini hiçbir partinin başka bir partinin kurumsal kimliği altında temsil edilmek istenmemesine bağlıyor.

Kurulacak olan çatı partide 31 Mart yerel seçimlerinden oy oranıyla üçüncü çıkan Yeniden Refah Partisi'nin de bir milletvekili ile temsil edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Ayrıca Demokrat Parti'den ayrılan bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun'un da uzlaşma sağlanırsa, çatı partide yer alacağı ifade ediliyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, komisyonlar ve Genel Kurul'da daha fazla söz hakkına sahip, ayrıca her hafta genel başkanların grup toplantılarında konuşma hakları bulunuyor.

Getty Images Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan.

'PARTİ YERİNE PLATFORM İSMİ KULLANILACAK'

Çatı formülü görüşmelerinde yer alan bir partili yeni oluşumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeni bir parti adı altında grup kurulacak ama biz bir platform olarak kendimizi tanımlayacağız. Mesela Özgür Demokrasi Platformu veya Demokrasi için Birlik Platformu diyeceğiz. Çatıda yer alan partilerin baş harflerinden oluşan DSG Platformu da diyebiliriz, bu tartışılıyor. Meclis'te sesini daha çok duyurmak isteyen bağımsız veya grubu olmayan partilerden de katılım olabilir. Biz en az 40 kişilik bir grup olduğumuzda Meclis'i, iktidarı müthiş sarsarız."

Üç siyasi partinin "çatı formülünde uzlaştığı", ancak "ortak hedefler" konusunda görüş farklılığının giderilmesine dönük çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Gelecek Partisi, çatı partinin "seçim işbirliği" gibi ileriye dönük ortak hedeflerini şimdiden ilan edilmesini istiyor. DEVA Partisi ise "çatı parti kurulursa, zaten doğal sürecinde evrilir" yaklaşımı sergiliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Gelecek Partili bir yönetici, görüşmelerde son aşamaya gelindiğini belirterek, "10 gün içinde çatı parti işi netleşir. Bu iş ya tamamen olur, ya da tamamen biter" yorumunu yaptı.

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASI SÜRECE ENGEL Mİ?

Çatı parti için son viraja girilirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, iktidarın Suriye politikasına ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı "Ruh bakımından AKP'den hiç kopmadım. Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık" açıklaması özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci de eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte Ahmet Davutoğlu'nu da partisine davet etti.

Davutoğlu'na yakın kaynaklar ise AKP'ye dönüş gibi bir konunun hiç gündeme gelmediğini, sözkonusu ifadelerin ise "Suriye politikası" bağlamıyla sınırlı olduğunu savundu.

BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklar, Suriye konusunda şu anda gelinen noktanın Davutoğlu'nun AKP'deyken de dile getirdiğini ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Genel başkan Suriye konusunda yapılması gerekenlerin yapıldığını ve doğru olduğun söylüyor. Davutoğlu AKP'den ayrıldı ama o kitleden hiç uzaklaşmadı. Zaten sadece AKP'ye değil, bütün partilere el uzattığını söylüyor, farklı noktalara çekmek doğru değil."

'DAVUTOĞLU GİDERSE PARTİ BİTER'

Parti içinde AKP'ye uzak duran veya işbirliğine karşı olan bazı isimler ise "Bunu seçmene hitap etmek için mi söylüyor bilemiyoruz. Ama bunu söylediğiniz zaman parti tabanını zayıflatırsınız, oraya geçerken de eliniz zayıflar. Ama Davutoğlu giderse parti biter, çoğunluk da giter. Ama kalanlar çatı partide yer alır" yorumunu yaptı.

DEVA Partili bazı milletvekilleri ise Davutoğlu'nun çıkışının tabanda olumsuz algılanabileceğine dikkat çekerek, "Şimdi biz diyelim ki ileriye dönük işbirliği taahhüdünde bulunduk. Davutoğlu'nun bu sözleri bizi de bağlayacaktı. O nedenle, çatı parti içinde yer alacAKPlerin seçim işbirliği gibi konularda şimdiden bağlayıcı karar almayı doğru bulmuyoruz" görüşünü dile getirdi.