Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli’ye seslendi: Psikolojik sıhhatiniz konusunda kaygılıyım

16 Haziran 2022 Perşembe, 00:08

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi.

Davutoğlu, Bahçeli'yi gönderisine etiketleyerek; "Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30’u bekleyin lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu, Bahçeli'nin "Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye’nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır" ifadelerine sosyal medyadan yayınladığı video ile yanıt verdi.

Davutoğlu, “Sayın Bahçeli, son grup konuşmanızı dinlerken sizin adınıza çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir gördüm. Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım” dedi.

"BİR İNSAN NASIL BU KADAR ÖFKELİ OLABİLİYOR"

Davutoğlu'nun Bahçeli'ye seslenişi şöyle:

Sayın Bahçeli, son grup toplantısını dinlerken sizin adınıza yine çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili. Ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan gördüm. Daha önceki bir hasbihalimizde 'aman kendinize dikkat edin' demiştim. Şimdi bir kez daha söylüyorum: Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım.





Bir insan nasıl bu kadar öfkeli olabiliyor. Diline nasıl bu kadar ağır kelimeler yükleyebiliyor. Mevlana'nın bir sözü var: 'Kalp deniz, dil kıyıdır; denizde ne varsa kıyı odur' Aslında sizin şu anda anlıyorum ki probleminiz dilinizde değil, kalbinizde. Şu anda akademik hayatta olsam bir doktora öğrencime sözcükler, mimikler ve siyaset ilişkisi bağlamında sizi incelemesini tavsiye ederdim.

"ERDOĞAN İLE AHLAT'A GİTMİŞLİĞİNİZ VAR DOĞU ADINA"

Bir sonuca aslında ben ulaştım: Sizin probleminiz yalnızlık. İnsan insanın şifasıdır Sayın Bahçeli. Siz insan arasına karışmadığınız için, Diyarbakır'a gidemediğiniz için mesela, Kürtlerin halini anlayamazsınız. Toroslara Yörüklerin arasına karışmadığınız için onları da anlayamazsınız. Sizi son olarak Trakya'da ne zaman gördük Sayın Bahçeli, ya da Erzurum'da.





Hakkınızı yemeyelim, Sayın Erdoğan ile Ahlat'a gitmişliğiniz var Doğu adına. Resmi protokolle, resmi bir şekilde. Sayın Bahçeli ile aramızdaki fark bu. Siz bizi anlayamazsınız. Ama ben sizi anlıyorum. Sizin niye öfkeli olduğunuzu da biliyorum. Diyarbakır'da yayınlamış olduğumuz, demokratik geleceğimizin inşası Kürt Meselesi Çalıştayı'na takmışsınız.

"SİZİN ZIT KUTBUNUZ OLAN ÖRGÜT DE RAHATSIZ OLUR"

Hayır, aslında ondan rahatsız değilsiniz. Ona geleceğim ama siz ondan rahatsız değilsiniz. Siz neden rahatsızsınız biliyor musunuz? Daha bir ay önce, Antalya'da Yörük Ahmet diye karşılanan birinin bundan bir kaç gün önce Diyarbakır'da Serok Ahmet diye gür bir sesle karşılanmasından rahatsızsınız. Siz Doğu'da ve Batı'da, Türkler ve Kürtler, Sünniler ve Aleviler tarafından aynı anda sevilen herkesten rahatsız olursunuz. Sizin zıt kutbunuz olan örgüt de rahatsız olur. Çok ilginç.





Bahsettiğiniz çalıştayla ilgili bir siz rahatsız oldunuz bir de terör örgütü. Çünkü biz sizlerin beslendiği o nefret dilini kurutmaya geliyoruz. Çünkü biz sizlerin beslendiğiniz o kutuplaştırıcı dili tasviye etmeye geliyoruz. Onun için yeni bir zihniyet diyoruz. Ne demişiz 10 maddede, yeni bir zihniyet demişiz. Buna mı karşısınız?





Çünkü siz eski zihniyetin, 90'lı yılların zihniyetinin hakim olmasını istiyorsunuz. Yerli bir yaklaşım demişiz. Buna mı karşı çıkıyorsunuz. Evet bu ülkenin insanları, bu toprakların çocukları siz isteseniz de istemeseniz de yerli bir yöntemle anlaşacaklar. Düşünce ve ifade özgürlüğü demişiz. Buna mı karşı çıkıyorsunuz. Doğrudur karşı çıkarsınız. Çünkü sizin gibi düşünmeyen herkes, sizin için ya hain ya terörist. Alışın Sayın Bahçeli, sizden farklı düşünenler de bu ülkenin vatandaşları. Ne demişiz, anadilde eğitim demişiz. Allah aşkına anadil Allah'ın insanlara bir lütfudur. İsteyen istediği dili öğrenir, öğretir. Aynı metinde görmüyor musunuz, resmi dilimiz Türkçe diyoruz. Feqiyê Teyran'ın o güzel Kürtçesini anlayabilseydiniz, Yunus Emre'den farklı bir şey söylemediğini görürdünüz.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, partisinin bu haftaki TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Demokratik Geleceğimizin İnşası: Kürt Meselesi” çalıştayında yaptığı konuşmaya işaret ederek “Bu çalıştaya PKK’lıların ve FETÖ’cülerin aleni katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok artık kartını açık oynamaktadır ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye’nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır” diye konuşmuştu.