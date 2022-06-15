Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

ANKA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:53
Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarını ziyarete devam ediyor.

Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Davutoğlu'nu, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret ederek görüştü.


Meral Akşener ahmet davutoğlu 6'lı masa
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