Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:53

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarını ziyarete devam ediyor.

Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Davutoğlu'nu, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret ederek görüştü.