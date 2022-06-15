Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarını ziyarete devam ediyor.
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