Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:31

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarını ziyarete devam ediyor.

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